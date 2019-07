Meer deelnemers bij warme Pieter Weening Classic

De tourtocht wordt georganiseerd over vijf verschillende afstanden: 25, 40, 60, 100 en 150 kilometer. Met de start en finish op alle afstanden op het Torenplein in Surhuisterveen. Voornamelijk bij de tochten van 25 en 40 kilometer was dit jaar meer animo dan in 2018.

De Pieter Weening Classic wordt altijd georganiseerd op de zaterdag voor de Profronde van Surhuisterveen.