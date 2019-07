UPDATE: Lemmer wint eerste race SKS; Earnewâld, Drachten en Woudsend 14 punten

Ook Drachten, dat als vierde over de streep kwam, krijgt veertien punten. Dat was vanwege protest van de Zuidwesthoek. En Langweer en Heerenveen dienden protest in tegen Woudsend. Dat is toegekend, dus ook Woudsend krijgt 14 punten.

Lemmer al vroeg op kop

Het skûtsje van Lemmer, met schipper Albert Visser, lag aan het begin van de race al op kop en werd daarbij op de hielen gezeten door het skûtsje van Grou. In de eindfase maakten de Grousters het nog spannend, maar toch konden ze Lemmer niet inhalen.

"Het was een prachtwedstrijd. Voor ons, maar ook voor het publiek", vertelt Visser enthousiast. "Wij waren goed op weg. Douwe (schipper Douwe Visser van het Grouster skûtsje red.) heeft het wel geprobeerd, maar we hebben het goed verdedigd en het lukte hen net niet. De eerste is binnen!"