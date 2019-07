Ljouwerter StadsOase komt weer terug

Haringa is blij met het nieuws. "We dreigden in creatief opzicht terug te zakken naar een bedenkelijk niveau, waar er naast een aantal festival niks te doen is voor creatieven uit de stad, en datzelfde geldt voor uitgaand publiek. Nu de StadsOase mede dankzij LF2028 en Neushoorn toch door kan gaan, kunnen we toch werken aan een goede zomer."

Spoordok

Het is de bedoeling dat de StadsOase een nieuwe plek krijgt in het spoordok achter het Leeuwarder station. "Ik heb in opdracht van het LOF, het Leeuwarder Ondernemersfonds, een visie geschreven. Die gaat over de gebiedsontwikkeling van het spoordokgebied. Daar zit denk ik wel veel toekomstmuziek in."

Het programma van de StadsOase wordt de komende wekend bekendgemaakt. De StadsOase wordt georganiseerd door Podium Asteriks.