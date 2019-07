Aantal bezoekers Turfroute flink afgenomen door gebrek aan promotie

De veenvaarten door verschillende natuurgebieden in zuidoost-Fryslân worden niet veel gebruikt. De provincie stak eerder nog wel miljoenen in het verbeteren van de route, maar verbood de vrijwilligers van beherende Stichting De Nije Kompanjons bruggeld te heffen, dat nodig is voor promotie.

Albert Hendriks, van toerismebureau Friesland Holland in Wolvega, maakt zich zorgen. "Het viel mij op dat het rustig was op de Turfroute. De sluiswachter bevestigde mijn indruk dat het rustiger is dan vorig jaar."

Stichting De Nije Kompanjons

Maar hoe kan het dat het vaarverkeer op de route zo sterk is afgenomen? "Stichting De Nije Kompanjons was heel actief in de promotie van de Turfroute. Ze maakten ook een magazine, dat ze naar alle bootverhuurders in Noord-Nederland brachten. Het geld waar ze dat mee bekostigden, kwam uit de entreegelden", legt Hendriks uit.

De Kompanjons mochten van de provincie echter geen geld meer vragen van watertoeristen die de route wilden bevaren en liepen daardoor duizenden euro's mis. Ze hadden dat geld nodig om promotie te maken. Die promotie was nodig, omdat er te weinig bootjes gebruik maakten van de route.