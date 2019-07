Loting SKS 2019: startvolgorde van De Veenhoop en Earnewâld bekend

Op De Veenhoop mag het skûtsje van Lemmer als eerste beginnen. Huizum heeft die positie bij Earnewâld. Op De Veenhoop en bij Earnewâld is het wedstrijdwater te smal om er een open start in te leggen. Daarom wordt in die twee dorpen vanaf de wal gestart. Het skûtsje dat op De Veenhoop het eerste plekje heeft geloot, moet bij Earnewâld op de laatste plek starten. De tweede op De Veenhoop start als dertiende bij Earnewâld, en zo door.