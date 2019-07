Roerige nacht in Leeuwarder uitgaansgebied

Handhaving had het er maar druk mee. Op verschillende plekken was er sprake van opschudding. De stadswachten kregen onder andere een melding van een stekpartij, waarbij een verdachte werd aangehouden. Daarna vertrokken ze naar de Prinsentuin, waar een aantal mensen overlast veroorzaakte.

Daar bleef het niet bij. De stadswachten moesten ook nog een aantal keer hulp verlenen en overtredingen bestraffen.

Donderdag

Het zou aan het weer kunnen liggen, want ook in de nacht van donderdag op vrijdag was er sprake van baldadig gedrag. Zo moest Handhaving een persoon aanhouden die een portier in het uitgaansgebied had mishandeld.

Daarna gingen ze af op een verdachte situatie, waarbij een boksbeugel werd aangetroffen. Die zijn in Nederland verboden. Ten slotte was er sprake van een steekpartij. Daarbij werd één verdachte aangehouden.