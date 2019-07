SC Cambuur verliest met 1-2 tegen Jong Ajax in oefenwedstrijd

In de 13e minuut kwam Jong Ajax op voorsprong door een goal van Jensen, maar nog geen twee minuten later kon Cambuur voor de gelijkmaker zorgen. Van Deelen gaf Jacobs een goede voorzet, waarna Jacobs de bal in het doel kon koppen in de lange hoek.

Jacobs zat dicht bij een tweede doelpunt, maar een voet van de tegenpartij kon voorkomen dat de bal bij de tweede paal langs kon. Voordat Paulissen een hoekschop mocht nemen, werd de wedstrijd even onderbroken voor een korte drinkpauze vanwege het warme weer.

Na de onderbreking lukt het Jensen van Jong Ajax opnieuw om te scoren. Jong Ajax nam daarmee opnieuw de leiding en dat bleef zo tot de rust: het stond toen dus 1-2 voor SC Cambuur.

Tweede helft

De ploeg uit Leeuwarden kreeg een counter, maar Kallon raakte daarbij de paal. Anderzijds raakte ook Traore van Jong Ajax de paal na een goede aanval.

In de 69e minuut werd Mac-Intosch door Van der Kaap vervangen. Ruim vijf minuten later was er alweer een wissel bij SC Cambuur: Paulissen ging eruit en Bangura erin. Alex Bangura was dicht bij de 2-2, maar het lukte hem net niet om bij de bal te geraken.

Met nog ruim tien minuten te gaan begon de tijd te dringen voor Cambuur, dus kwam Bouman erin voor Jacobs. Dat leverde echter niets meer op, want net voor negen uur eindigde de wedstrijd met 2-1 voor Jong Ajax.