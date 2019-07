Roemeen krijgt drie maanden cel voor diefstal in supermarkt Wolvega

Een 37-jarige Roemeen die vorig jaar april in een supermarkt in Wolvega voor meer dan 500 euro aan babyvoeding, scheermesjes en boxershorts heeft gestolen, moet drie maanden de cel in. De Roemeen deed dit met een andere man uit Roemenië, niet enkel in Wolvega maar ook in Callantsoog. De man is bij verstek veroordeeld, want hij is al weer in Roemenië.