Omrop TIP: het PC Café opent haar deuren

Winnaars PC 1989 te gast op zaterdag

In de eerste PC Café van 2019 is Joop Bierma, koning van de PC van het jaar 1989 te gast. Ook Sake Porte, winnaar in 1989 en 1999 schuift aan de stamtafel van presentator Geert van Tuinen aan. Verder wordt teruggekeken met verliezende finalisten Sietse van der Meer (1989) en Tjepco Miedema (1999). En wat is de kaatswereld zonder liefhebbers? Willem Koopmans is zo'n échte PC liefhebber en heeft in zijn leven veel gedaan in het kaatsen. De column komt van Jacob Stelwagen en de muziek van de Hitsingers.

Het PC Café is op zaterdag 27 juli om 18.00 op de radio te beluisteren.

Zondag de jaren 1969 en 1979 centraal

Met de dagen neemt de PC koorts ook toe. Op zondag is het tijd voor nostalgie in het café. Geert praat met zijn gasten uitgebreid over de PC's van 1969 en 1979. Om hierover mee te praten zijn de winnaars van 1969 te gast: Johan van Seijst en Sikke Sikkema. In het andere jaar, 1979 won Sake Saakstra en kon Tsjisse Wallendal daarnaar fluiten, ondanks zijn sensationele spel met zijn Belgische kaatswant. De column komt van Bonne Stienstra en de muziek van de Hitsingers.

Het PC Café is op zondag 28 juli om 18.00 te beluisteren.