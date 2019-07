Was er afgelopen nacht in Fryslân een bijzonder waarverschijnsel te zien?

Het was een bijzonder warme nacht, zegt weerman Piet Paulusma. Het koelde uiteindelijk pas aan het begin van de ochtend af naar 23 graden. Er is geen warmterecord neergezet met de minimumtemperatuur van de afgelopen nacht. Afgelopen jaar was het in de nacht van 27 juli namelijk 23,5 graden in Leeuwarden.

Op Terschelling was dat echter anders. Daar werd wel een record gehaald. Op het Waddeneiland werd het afgelopen jaar 22,6 graden, terwijl de thermometer vannacht 23,3 graden aangaf.

Zuid-Nederland

Volgens Piet Paulusma leken de verschijnselen inderdaad op een heatburst, met name in het zuiden van het land. Ook in Fryslân nam de wind ineens toe en waren er uitdovende onweersbuien. De temperatuur liep echter niet spectaculair op.