Weekendje kamperen met de buren op buurtcamping Abbingepark

In het Abbingepark in Leeuwarden is vrijdag een buurtcamping geopend. Een weekend lang kunnen buurtbewoners de tent opzetten, met elkaar eten en activiteiten doen om elkaar beter te leren kennen. Een ander doel is om de buurt ook een beetje vakantie te laten vieren. De stichting Buurtcamping organiseert al een paar jaar in verschillende steden kampeerbijeenkomsten.