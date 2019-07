Fryslân Fêstlein: "Als ik aan het werk ben voelt het al als vakantie"

Op de foto is een rolwolk boven de bekende huisjes van Stavoren te zien. "Een rolwolk zie je niet heel vaak. Ze komen voor als er slecht weer aankomt," zo vertelt Kees van der Zweep. "De dag dat ik de foto nam, was het daarna ook een drama met het weer."

Abt van Stavoren

Van der Zweep lag niet toevallig met zijn boot in Stavoren. "Ik ben schipper van de Abt van Stavoren en vaar met groepen die een dag of langer op pad willen."De Abt hoort bij de 'Friese Vloot' en is een pronkstuk voor Van der Zweep. "Het is zo mooi om met deze boot op pad te gaan. Zelfs als ik aan het werk ben, voelt het voor mij als vakantie."