Ludiek protest: Akkrumer Sûpskûte in 'uitvaart' naar De Veenhoop

Het is gedaan voor de feestboten op het Veenhoop Festival in De Veenhoop: in april maakten de organisatie, de gemeente Smallingerland en de provincie al bekend dat er een verbod zou komen. Het bestuur wil hiermee overlast voorkomen. Het betekent ook dat de befaamde Akkrumer Sûpskûte niet meer welkom is. Daarom houdt de ploeg van de feestboot een 'uitvaart' naar De Veenhoop. Achter de boot drijft een doodskist.