Friese en Groninger deurmatten een hype in Groninger IKEA

"Ik was verbaasd over het aantal reacties, ook al kun je het ook aan zien komen," begint Meems te vertellen over de hype. "Het is een nieuw product, dus echte verkoopcijfers heb ik niet bij de hand, maar ik weet wel dat de Friese versie vaker verkocht is dan de Groninger versie.

Het mag bijzonder heten dat in de hoofstad van onze buurprovincie meer Friese deurmatten verkocht worden dan Groninger deurmatten, maar Meems heeft daar wel een verklaring voor. "WIj hebben heel veel Friese klanten, Fryslân is een heel belangrijk gebied voor ons. Ik denk dat heel veel klanten de Friese versie aanschaffen en dan aan der muur spijkeren. Een soort eerbetoon." grapt de IKEA-man.

Wat de hype rondom de deurmatten noch meer bijzonder maakt is dat IKEA een Zweeds bedrijf is. Meems legt uit dat dat niet betekent dat er uitsluitend Zweedse producten te verkrijgen zijn. "De meeste producten die we verkopen worden aangestuurd vanuit Zweden. Maar aan een deel van onze producten mogen wij zelf input geven. Soms hebben wij zelf een goed idee."

"In navolging van Amsterdam en Eindhoven hebben wij nu deze twee versies bedacht. Dit doen wij voornamelijk om klanten blij te maken, maar er zit ook een klein grapje achter."

Geen deurmat van Drenthe

Naast Fryslân is Drenthe de andere buurprovincie fan Groningen. Je zou zeggen dat de Drentse versie dan ook niet lang kan uitblijven, maar Meems zegt dat er geen Drentse deurmat zal komen. "Uit onderzoek is gebleken dat de meeste klanten uit de provincies Groningen of Fryslân komen en dat de afname uit Drenthe veel minder is."