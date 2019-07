Van tuinbanaan tot palmboom: mediterrane tuin in opmars door warme zomers

De opkomst van de mediterrane tuin is volgens Jan de Leeuw van tuincentrum Marsum een belangrijke trend dit jaar, maar je moet het verstand er wel bij gebruiken. "Een olijfboom valt niet om bij enkele graden vorst, maar kan niet over een lange winter. Dan moet de boom weer even in thuis." Ook de verkoop van palmbomen doet het goed. De meeste consumenten kiezen dan wel voor een kleinere boom, die je bij slecht weer in huis kunt halen.