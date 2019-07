In Driezum en Wouterswoude zijn de jaarlijkse Paardendagen. Een van de hoogtepunten daarvan is de marathon, waarbij paarden zo snel mogelijk over een parcours moeten. Zoals u van ons gewend bent is Omrop Fryslân er weer bij. Hier een sfeerimpressie van de paardendagen in Driezum en Wouterswoude.