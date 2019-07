"De meeste mensen zien er beter uit met de kleren aan..."

De groenteman had een maxi-ventilator bij de kraam, maar wil de lange broek aan: "Ik heb niet eens een korte broek." De poelier heeft er wel een, maar die gaat morgen pas aan, als hij met vakantie gaat. Mensen die voor de klas staan, in de keuken, of het defensie-onderhoud doen, kiezen vaak voor de lange broek. Dat heeft ook met veiligheid en hygiëne te maken.

De marktkoopman van de honingkraam, was er nuchter onder. "Ik ben eigen baas en heb in mijn kledingvoorschriften gezet dat een korte broek best mag."