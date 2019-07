Provincie lokt huisartsen met speciale bouwsubsidies

De subsidie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een externe adviseur in te huren om een plan voor huisvesting te maken. Mensen die de subsidie aan willen vragen, moeten huisarts zijn in Fryslân, of hier de komende twee jaar naartoe willen verhuizen.

De regeling wordt vanaf 30 september open gezet, en duurt tot 3 december. De provincie is met de actie begonnen omdat de huisartsenzorg in Fryslân onder druk staat. Het is steeds moeilijker om nieuwe artsen naar de provincie te trekken. Onder andere in Leeuwarden zorgt dit al voor problemen.