Hitte levensgevaarlijk voor honden, al boven de 20 graden ontstaan risico's

De hond uitlaten naast de fiets of het dier laten rennen in de zon kan grote gevolgen hebben. Al bij 20 graden neemt het risico toe dat het teveel wordt voor het dier.

Regelmatig gebeurt het dat een hond teveel hittestress krijgt waardoor het systeem op hol slaat. De vitale ingewanden worden dan beschadigd en de hond is vaak niet meer te helpen. Ook niet door de dierenarts.

De Haan raadt wel aan om in alle gevallen naar de dierenarts te gaan als een hond in zo'n shock belandt, maar beter is om de hond met rust te laten, veel water klaar te zetten en de hond mee te nemen in de auto met de airco aan.