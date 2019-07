Vergunning grote giervergister Marum niet ingetrokken

Zij vinden de vergunningen uit 2008 en 2011 achterhaald. Ze zijn bang dat er per dag meer dan 40 keer transport door het dorp komt met aan- en afvoer van grond- en reststoffen. De vergunning staat een jaarlijkse vergisting van 50 duizend ton gier 50 duizend ton co-producten toe.

In Marrum is op het bedrijventerrein Nieuweweg ook een andere vergister actief. Marrumers vinden dat er geen plek is voor een tweede vergister in het dorp. Ze willen daarover in gesprek met het college van gedeputeerde staten.