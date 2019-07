LIVEBLOG: Warme plaknacht, maar geen record

Wie vannacht goed wilde slapen, moest daarvoor op Vlieland zijn. Het Friese waddeneiland was (samen met het Limburgse Ell) het koelste plekje van Nederland. De temperatuur op Vlieland zakte in de nacht van donderdag op vrijdag naar een warme maar prettige 20 graden.

Op andere plaatsen in de provincie was het een stuk warmer. Met temperaturen rond de 23 graden als minimumtemperatuur. Deze temperatuur kwam echter pas laat in de nacht, net voor zonsopgang.

Er is geen warmterecord bereikt met de minimumtemperatuur van de afgelopen nacht. Vorig jaar was het in de nacht van 27 juli namelijk warmer met 23,5 graden in Leeuwarden.