Even bijpraten met: Douwe Visser van het Grouster Skûtsje

Het skûtsjesilen is vanaf zaterdag 27 juli elke dag live te volgen bij Omrop Fryslân. Op radio te beluisteren in de dagelijkse programma's via 92.2 FM. Op televisie is vanaf dit jaar een speciaal programma te zien met een volledig en live verslag van de wedstrijd. 's Avonds om 18.20 uur kijken we in Skûtsjesilen 2019 terug op de wedstrijd van de dag. Meer informatie is te vinden op Omropfryslan.nl/skutsjesilen.