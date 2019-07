VIDEO: vooruitkijken op de SKS en IFKS in het Skûtsje Kafee

Douwe Visser werd met Grou kampioen in de SKS, Geale Tadema deed dat met Eastermar in de IFKS. Beiden hebben dezelfde adviseur aan boord: Tammo Oosterhof. Ook hij schuift aan in het Skûtsje Kafee.

Met Jeroen de Vos en Gerhard Pietersma hebben we het over 'pieken op het juiste moment' en de jongere generatie is ook vertegenwoordigd: Arjen de Jong, Pieter Jilles Tjoelker en Steven Sijsling komen langs.

Het Skûtsje Kafee is dit jaar op de Domani, het volgschip van Drachten. Schipper Jeroen Pietersma en zijn bemanning hebben lang aan het skûtsje gewerkt waardoor de voorbereiding op het seizoen korter is geweest dan andere jaren. De presentatie is in handen van Geartsje de Vries en Afke Boven, muziek is er van The Bounty Hunters.