Oproep: meer boeren moeten land onder water zetten tegen de muizenplaag

Door de landerijen onder water te zetten verdrinken de muizen. Enkele weken geleden werd er ook al tot actie opgeroepen. Een aantal boeren heeft ook al maatregelen genomen, maar het probleem moet nog breder en meer gezamenlijk worden opgepakt, want anders loopt het uit de hand.

"We zouden het zonde vinden als boeren die hier geen ervaring mee hebben, er pas in oktober achter komen," zegt Peet Sterkenburgh van LTO Noord. "Dan moet je dan nog bevloeien, maar daar is dan niet veel meer aan. Wees erbij, nu kun je de grasmat er ook nog mee in stand houden en kun je er ook nog een extra snede gras afhalen."

Sterkenburgh is duidelijk: "Wees er echt nu bij, want over vier weken kan het wel eens anders zijn."

Ten zuiden van Sneek

Het probleem speelt met name in de klei- en veengebieden. "Ten zuiden van Sneek, richting Blauwhuis, Terzool, Terkaple," geeft Sterkenburgh aan. "In 2014-2015 kon je zien dat het langzaam uitstraalde, tot Parrega toe. Als je nu aan de gang gaat, kun je dat effect nog enigszins keren."

Water genoeg

Ondanks de hitte deze dagen is er genoeg water beschikbaar. "Het Wetterskip heeft nog voldoende water, ook uit het IJsselmeer. De aanvoer vanuit de Rijn is goed. Het Wetterskip heeft al meer water ingelaten om de peilen hoger te houden."

Samenwerking

Samenwerking is daarbij erg belangrijk. "Eigenlijk moet je het doen in een polder met alle boeren en de rayonbeheerder van het Wetterskip. Want als iedereen tegelijkertijd aan de gang gaat, wordt 't hem ook niet, dan is er wel te weinig water. De rayonbeheerder moet extra water inlaten en de boeren moeten afstemmen dat zij om de beurt het land onder water zetten. En zorg er wel voor dát het allemaal gedaan wordt, want anders is de kans groot dat ze terugkomen."

Volgens Sterkenburgh van LTO Noord is nu dus het moment om in actie te komen. "Boeren zijn mans genoeg, die moeten even overleggen." Als er maar wordt samengewerkt, want anders heeft het geen nut.