Partuur Dijkstra wint kaats-off en plaatst zich als laatste voor de PC

In de finale won het partuur Dijkstra met 5-4 en 6-0 van Gerrit Jan Duiven, Hendrik Bouwhuis en Leon Bekema. De twee parturen in de finale stonden al 16e en 17e op de ranking. In de finale ging het in het begin redelijk gelijk op, maar later bleek het trio Dijkstra favoriet.

Eerder was het trio Dijkstra al mei 5-2 en 6-6 te sterk voor Tuinenga, Bos en De Groot. In de halve finale heeft het trio Duiven ook gewonnen, met 5-2 en 6-4 van Baarda, De Groot en De Jong.

Met de kaats-off werd het mooie weer van donderdag bewust ingezet als tactiek. Althans, de zon zorgde ervoor dat er expres veel hoge ballen achterin werden geslagen.