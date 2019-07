Stuk van duurzame fietsbrug over Van Harinxmakanaal bij Ritsumazijl

Op donderdag is een vast brugdek voor de fietsbrug over het Van Harinxmakanaal bij Ritsumazijl geplaatst. Het gedeelte is 32 meter lang en het bijzondere is dat de brug voor een groot gedeelte gemaakt wordt van gerecycled materiaal: vlas en hars. Dat is nooit eerder gebruikt voor zo'n groot onderdeel van een brug.