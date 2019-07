Sjoerd Galema: "Ook Friese bedrijven zullen gevolgen Brexit merken"

Johnson heeft verklaard dat hij de Brexit gaat doorzetten op 31 oktober, of er nu een deal tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie ligt of niet. Omdat het over ruim drie maanden al zover is, is het zaak voor bedrijven die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk om zich goed voor te bereiden op de Brexit, zegt Galema. VNO/NCW hield eerder al een voorlichtingscampagne over de deal van Theresa May met Europa, maar gaat dat pas opnieuw doen als precies duidelijk is hoe de Brexit eruit gaat zien.

"Bij een no-deal Brexit vervallen alle afspraken. Je krijgt dan een harde grens met alle im- en exportheffingen, wachttijden aan de grens, extra papierwerk. In- en uitvoer wordt dan duurder en duurt langer. De Engelsen zullen er zelf het meest last van hebben, maar bedrijven die zaken doen met Engeland zullen het zeker ook merken." Voor het Friese bedrijfsleven is het Verenigd Koninkrijk nu nog het op vier na grootste exportmerk. In heel Nederland zijn dat maar liefst 200.000 banen, afhankelijk van de handel met het Verenigd Koninkrijk. "