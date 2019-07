Nieuwe Friese warmterecords, op KNMI-station Stavoren: 36 graden

Fryslân heeft een nieuw officieel hitterecord: donderdag is een temperatuur van 36 graden gemeten in Stavoren. Het officiële KNMI-meetstation noteerde die temperatuur om 17.50 uur. Het oude record was 34,8 graden, vorig jaar juli gemeten in Leeuwarden en Stavoren. Op het officieuze weerstation in Bakkeveen werd echter een nog hogere temperatuur gemeten van 37,4.