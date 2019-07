Waterscouting Sint Maarten op visite in en om het Snitser Mar

De groep is donderdag bij het Snitser Mar, tussen Terherne en Terkaple. Maar zij reizen de volledige provincie door, de groep is bijvoorbeeld ook al in Leeuwarden en Sneek geweest. Er worden onder andere zogenoemde 'hikes' gedaan: kamptochten zonder begeleiding in een boot bij steden en meren langs. Daarbij moeten de padvinders hun eigen slaapplaats en eten regelen.

Een belangrijk onderdeel van het programma is het zeilen. Er zijn zeilwedstrijden en er worden ook andere spelletjes op het water gedaan. En natuurlijk is er 's avonds muziek.