In hoeverre leeft Domela, de apostel van de Friese arbeiders, nog?

Wat is de invloed van de socialist op dit moment nog en reikt die invloed verder dan enkel de 'rode kringen'? In Museum Heerenveen wil voor de tentoonstelling in november 100 portretten van Ferdinand Domela Nieuwenhuis verzamelen van musea en particulieren met een speciaal verhaal erbij. Wie dus nog een afbeelding, beeld of bijvoorbeeld gedicht heeft met een verhaal over Domela kan dit aangeven bij het museum.