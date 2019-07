Huishoudens in Drachten ontberen al anderhalve week schoon water

in dit gebied heeft de gemeente Smallingerland nieuwe riolering aangelegd, terwijl Vitens tegelijkertijd nieuwe PVC-leidingen heeft geplaatst. De huishoudens hebben daardoor even zonder water gezeten. Omdat de kans bestaat dat er vuil in de nieuwe leidingen terecht is gekomen, adviseert Vitens de huishoudens voor de zekerheid het water te koken tegen mogelijke bacteriën.

Later op de donderdag verwacht Vitens het advies om het water te koken weer in te kunnen trekken. Op de website waterstoring kunnen inwoners van de straten in Drachten controleren of het advies ook voor hen geldt.

Flessen water inslaan

Sjoukje Akkerman is een van de bewoners in het getroffen gebied. "Wij kregen de folder van Vitens 14 juli op de deurmat," vertelt ze. Zo lang zitten de bewoners al zonder water. Ook weten ze niet wat er precies met het water aan de hand is. "Dat is best eng," zegt Akkerman. "Ze zeggen alleen dat je naar het ziekenhuis moet als je misselijk wordt."

Het water moet drie minuten koken, staat in de folder. "Ik moet dus water koken in een pan want een waterkoker slaat na een minuut al af," vertelt Akkerman. "En ook de koffie kan niet zomaar uit een apparaat." Douchen mag wel, en dat doet Akkerman ook gewoon. "Maar de buren hadden gevraagd of de beesten het wel konden drinken en het wat beter van niet. Dan denk je wel even: wat is er met het water, want de beesten zitten ook overal aan."

Met het warme weer loopt de hele buurt naar de supermarkt om water in te kopen. "Eerst had ik maar drie flessen gehaald, want ik dacht dat het zo wel voorbij zou zijn. Maar nu met het hete weer, en ik weet niet hoe lang het nog duurt, heb ik er maar 24 ingeslagen," zegt Akkerman.