700 zeilboten doen mee aan Sneekweek

Dit aantal is ongeveer hetzelfde als andere jaren. De Sneekweek blijft daarme het grootste zeilevenement op binnenwater in Europa. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Sneekweek, worden er ook wedstrijden radiografisch gezeild.

In totaal komen er 30 zeilklassen aan de start. De grootste klassen zijn Flits, Optimist, Olympiajol, Valk en Pampus. Op de woensdag, de hardzeildag, zullen ook Friese jachten en boeiers meedoen. Het statejacht Friso is dit jaar de speciale gast, omdat het 65 jaar oud is. Ook doen er zestien boten mee bij de klasse met zeilers met een verstandelijke beperking, de G-klasse. Dat zijn er vijf meer dan vorig jaar, toen er voor het eerst G-zeilen bij de Snitsermar was.