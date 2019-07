Eerste pakketten Voedselbank naar Schiermonnikoog

Iedere dag ontbijt, lunch, diner en soms nog wat lekkers tussendoor. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommige mensen hebben het wat krapper en moeten de voorraad aanvullen via de Voedselbank. In de gemeente Noardeast-Fryslân zitten ze rond de 70 voedselpakketten, maar er zijn vijf gezinnen bijgekomen van het eiland Schiermonnikoog.