Zo kun je het skûtsjesilen het beste volgen

1. De volledige wedstrijd op televisie

Na het grote livestreamsucces van de afgelopen twee jaar, is dit jaar besloten het complete skûtjesylprogramma ook op televisie uit te zenden. Dat betekent dat Omrop Fryslân een compleet programma biedt met volledig en direct verslag van de wedstrijd met live commentaar van start tot finish. Freark Wijma en Eelke Dykstra verzoren het verslag bij de SKS. Simone Scheffer en Eelke Dykstra bij de IFKS.



Let op: op woensdag 31 juli en zaterdag 10 augustus is het skûtsjesilen 's middags niet op televisie te volgen. Dat heeft alles te maken met de PC op 31 juli en het FK Fierljeppen op zaterdag 10 augustus. Natuurlijk zijn wij er wel bij, alles is gewoon te volgen via Omropfryslan.nl/live.

2. De loting live

Vrijdagavond 26 juli is Omrop Fryslân live bij de loting van de SKS. Wie start eerst op welke plek bij Earnewâld en De Veenhoop? Op Facebook.com/omropfryslan kun je het live volgen.

3. Skûtsje Kafee

Om de spanning wat op te voeren zendt Omrop Fryslân vrijdagavond het Skûtsje Kafee uit. Schippers en bemanningsleden uit de SKS en IFSK kijken vooruit op de twee kampioenschappen. De grote kampioenen van 2018 schuiven aan: Douwe Visser uit Grou en Geale Tadema uit Eastermar. Het Skûtsje Kafee is ook live te volgen op de Facebookpagina van Omrop Fryslân.

4. Radio

Wie ligt aan kop, hoe komen ze het kruisrak door en wie heeft de beste papieren om te winnen? Geartsje de Vries en Gjalt de Jong (SKS) en Andor Faber en Gjalt de Jong (IFKS) houden iedereen via 92.2FM op de hoogte van alles wat op het wedstrijdwater gebeurt. Vanaf 14.00 uur hoor je op radio onze commentatoren constant voorbij komen.

5. Speciaal avondprogramma op televisie

Er komt een speciaal programma in de avonduren. 's Avonds om 18.20 uur zie je in 'Skûtsjesilen 2019' alles over de wedstrijd van de dag. Zo is het wedstrijdverslag te zien, het verhaal van de dag, reacties van de schippers en een sfeerverslag uit de wedstrijdplaats. Vorig jaar was het verslag in Fryslân Hjoed te zien, maar zo'n groot Fries evenement verdient eigenlijk gewoon een eigen programma.

6. Online en de skûtsjepool

Facebook, Twitter, Instagram en de website: deze zullen de komende weken bomvol staan aan informatie over het skûtsjesilen. Omrop Fryslân zit bovenop het skûtsjesilen en houdt jou op de hoogte. Ook dit jaar heeft Omrop Fryslân weer de skûtsjespool. Ben jij een mastervoorspeller in het skûtsjesilen? Doe dan mee aan onze skûtsjespool via Omropfryslan.nl/skutsjepool.



Weer eventjes opletten: in verband met de AVG-wet moet iedereen zich opnieuw registeren voor de skûtsjepool. Dus ook wanneer je al meerdere jaren meedoet en je nog een account hebt.