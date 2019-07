Goede verkoop kaas helpt FrieslandCampina aan hogere winst

De winst van de onderneming steeg met elf procent, naar 121 miljoen. Naast de groeiende verkoop van kaas, in met name Afrika en Azië, heeft ook de daling van de melkaanvoer in Nederland meegeholpen aan hogere winst. Door die daling hoefde er minder melk verwerkt te worden tot boter en melkpoeder, producten die verliesgevend zijn.

De verkoop in China bleef gelijk, onder andere omdat een aantal belangrijke ingrediënten niet leverbaar waren. De omzet van het bedrijf kwam in het eerste halfjaar uit op 5,7 miljard, gelijk aan de omzet in de eerste helft van vorig jaar. De kaas werd vooral verkocht in Afrika en Azië. FrieslandCampina heeft vestigingen in 100 landen, zes van de Nederlandse vestigingen zitten in Fryslân.