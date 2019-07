Filmrecensent Gerard Wolters: "Hauer spatte van het filmdoek"

Hauer overleed afgelopen vrijdag in Beetsterzwaag op 75-jarige leeftijd na een kort ziekbed. Woensdag kwam het nieuws, na de uitvaart, naar buiten.

"Hij is een grootheid in zowel de Nederlandse als de internationale filmwereld. Hij heeft zijn sporen meer dan verdiend. Dus het is een verlies voor de hele filmwereld", zegt Gerard Wolters over de acteur.

Hauer was bekender van de filmwereld en minder van het theater. "Het bijzondere aan hem is dat hij als eerste Nederlandse acteur - na het succes van Soldaat van Oranje - bewust koos om de Amerikaanse markt te gaan verkennen. Daar was hij succesvol in."

Focus op film

Volgens Wolters koos Hauer er in de tijd van televisieserie Floris en film Turks Fruit al voor om zich alleen te richten op film. Daar zou hij beter tot zijn recht komen. "Die man is geboren om op het filmscherm gezien te worden. En dat was voor hem ook de reden om geen theater te spelen. Hij heeft alle aanbiedingen eigenlijk altijd afgewezen", vertelt Wolters.

De combinatie van zijn buitenlandse accent en zijn uiterlijk zorgde er volgens Wolters voor dat Hauer veel te bieden had. Nighthawks en The Hitcher zijn de films die de filmrecensent het meest zullen bijblijven. "Daarin zie je hoe hij als buitenstaander zo ontzettend veel de aandacht naar zich toe weet te trekken en op zo'n geweldige manier zijn rol speelt. Daarin zie je gewoon dat hij een hele grote acteur is. In het fysieke werk zat zijn kracht."

"Fryslân was toch wel zijn thuis"

Hauer is Fryslân altijd trouw gebleven. Hij heeft jaren in Rottevalle gewoond en verhuisde later naar Beetsterzwaag, waar hij ook overleed. "Het was een familie die van oorsprong al huisjes op Schiermonnikoog had. Daar kwamen ze veel. Fryslân was toch wel zijn thuis."