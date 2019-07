Paardendagen Driezum beginnen vrijdag al om 8 uur 's ochtends

''Dan hebben we op het warmste moment van de dag geen paarden op het terrein", zegt Piet de Jong van de organisatie. Die had al een hitteprotocol achter de han, dat bij 34 graden zou ingaan. Omdat de voorspellingen uiteenlopen van 32 tot 39 graden, heeft de organisatie besloten om de marathon naar voren te halen. De rest van het programma is niet veranderd. Er zijn maatregels genomen om hinder voor de dieren zoveel mogelijk te voorkomen. Er zijn extra inspecties door veeartsen en er zijn een douche en schaduwplekken voor de koeien van de veekeuring. De paardendagen beginnen donderdag en duren tot en met zaterdag.