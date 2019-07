Veel mensen zoeken woning, maar toch raken eigenaars huis niet altijd kwijt

Dat sommige woningen zo lang te koop staan, is opvallend, want er zijn veel mensen op zoek naar een woning. Volgens de onderzoekers kan het gaan om grotere boerderijen of recreatiewoningen, maar er is geen duidelijke trend in het aanbod dat lang te koop staat.

De contrasten op de Noordelijke woningmarkt worden steeds groter. Op sommige plekken worden huizen erg snel verkocht, op andere raken woningeigenaren hun huis weer niet kwijt.

Aanbod in Leeuwarden

Het aantal woningen dat te koop staat in Leeuwarden is in het tweede kwartaal gestegen. In juli van dit jaar staan in de gemeente Leeuwarden 500 woningen te koop. Het aanbod neemt toe door verschillende nieuwbouwprojecten.

Het blijkt dat er veel behoefte is aan nieuwbouw, want nieuwbouwprojecten zijn snel uitverkocht. Er zijn in Leeuwarden bijna 9.500 mensen op zoek naar een woning.

Emmen goedkoopste gemeente

De woningprijzen zijn het laagst in Emmen. De prijzen zijn meteen ook het laagst van alle gemeenten in Nederland met meer dan 100.000 inwoners