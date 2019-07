Brancheorganisatie RECRON protesteert tegen hoge toeristenbelasting

"Als je nog verder inzoomt op die dertig cent, dan is het overgrote deel rijksbelastingen. Twintig tot dertig procent daar weer van zijn toeristenbelastingen. Dat is wel de belasting waar gemeentes de meeste ruimte hebben, dus die ook het meest omhoog gaan en het meest fluctueren door de jaren. Dat maakt het lastig ondernemen voor onze leden."

Melkkoe

Gemeenten lijken de toeristenbelasting te gebruiken als melkkoe. Als er tekorten ontstaan in de begroting, dan is deze vorm van belasting de eerste die wordt verhoogd. "Toeristenbelasting raakt uiteindelijk de gast die niet in de gemeente zelf woont. Veel gemeentes worstelen met grote tekorten, onder andere op jeugdzorg, en daarom verhogen ze belastingen."

Het tekort op jeugdzorg wordt in principe dus betaald door toeristen. "Dat is precies ons punt, dat vinden wij heel krom. Toeristen worden eigenlijk benaderd als mensen die de gemeente veel geld kosten en daarom moeten we ze belasten. Maar volgens mij moet je die benadering omdraaien." Toeristen investeren namelijk in de lokale economie.

Inzichtelijk en transparant

"Je zou ze eigenlijk moeten belonen en trekken. Belasting past daar niet bij. Dat is onze stelling altijd geweest. Natuurlijk moet je lokale voorzieningen in stand houden. Maar wij staan voor doelmatige belastingen."

Volgens Van der Zande moet de gemeente de belastingen inzichtelijk houden en transparant zijn in waar het geld heen gaat. "Herinvesteer dat geld dan ook in de toeristische sector. Dat gebeurt soms, maar niet altijd. Vaak gaat het naar algemene middelen."

Toeristenbelasting moet constant zijn

RECRON vindt het ook belangrijk dat de toeristenbelastingen constant blijven. Volgens de organisatie moet het niet het ene jaar één euro zijn en het ander vijftig cent. "Dat is voor een ondernemer lastig ondernemen. Die moet op het laatste moment zijn prijzen aanpassen. Dat werkt niet. Dus laat het geleidelijk stijgen over een aantal jaren, in plaats van een jojo-beleid. Dat verdienen onze ondernemers niet."