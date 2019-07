Even bijpraten: Auke de Groot van het skûtsje van de Súdwesthoeke

Hoe staat het met de teamspirit?"

"Met de teamspirit gaat het hartstikke goed. Daar selecteren we ook op bij nieuwe mensen, dat zij goed bij de groep passen. We hebben een mooie ploeg van alle leeftijden: vijf die jonger zijn dan 18 en twee boven de 50. Het past allemaal mooi bij elkaar."

Welke plaats is volgens jullie het mooiste om te zeilen?

"Stavoren natuurlijk. Het publiek kan het bij Stavoren ook mooi zien, dat doet ook wat. Ze zitten niet allemaal op elkaar, maar hebben vrij uitzicht op de skûtsjes. Mijn voorkeur ligt bij het ruime water, dan gaat het echt om het zeilen. Op andere plekken, zoals Earnewâld en De Veenhoop, gaat het daar minder om. Dan heb je me zoveel meer zaken te maken. Nee, doe mij maar het ruime water: Stavoren, het Sneekermeer en Lemmer bijvoorbeeld."

Wat gaan jullie dit jaar anders doen?

"We proberen beter te starten, daar mankeerde het de afgelopen jaren nog wel eens aan. Als wij goed van start gaan en voorin zeilen, dan laten wij ook wel zien dat wij goed meedoen. Vorig jaar bij Lemmer bijvoorbeeld. We zijn dit jaar wel met die start bezig geweest, daar kun je namelijk wel op trainen. Het dek moet goed op elkaar zijn ingespeeld, dat scheelt nogal."

Hebben jullie nog zaken aan het schip veranderd?

"We hebben een nieuwe fok gekregen."

Wat mogen we niet van jullie weten?

"Ik weet het niet, kan het zo niet bedenken. Wij hebben geen dingen die niemand van ons mag weten. We zitten niet ieder weekend op een skippybal rond te springen, dus tot zover geen geheimen."

Wat is de beste maaltijd om op te zeilen?

"Wij zijn niet zo kieskeurig, aardappelen met groente is altijd goed. Eten lukt ons voor de wedstrijd ook wel. De mannen met ervaring in ons team zorgen wat dat betreft wel voor de rest van ons team, er zijn niet veel zenuwen."

Welk schip zie jullie als de grootste concurrent?

"We hebben niet de illusie dat we kampioen worden. Lemmer, Earnewâld, Akkrum en Grou, die maken daar als je het mij vraagt meer kans op. We strijden in het middenveld met de skûtsjes van Joure, Leeuwarden en Langweer."

Waarom gaan jullie dit jaar winnen?

"Ik denk niet dat wij die mogelijkheid hebben. Wat de zeilformule betreft, denk ik dat de hele SKS in 2016 een grote stap terug heeft gemaakt. De SKS is nu bezig om de zeilformule opnieuw te bekijken. Ik verwacht dat die aan het eind van dit jaar wordt gepresenteerd. De verhoudingen tussen de schepen zal dan kleiner worden, dus ik verwacht dat wij in 2020 een nog spannender kampioenschap krijgen. Dit jaar maken we daar gewoon nog niet kans op, maar wij zullen ons uiterste best doen, iedere wedstrijd weer."