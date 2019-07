Veenhoop Festival bereidt zich voor op extreme weersomstandigheden

Nieuw is de extra grote tent van 55 meter lang en 10,5 meter hoog. "Het geeft het effect van een grote hal. Het is ruimer en het geluid komt beter in de tent. Het oogt ook veel mooier."

Het pontje zal alle vier dagen ook na 20.00 uur varen, de overtocht is dan gratis. "De beveiliging gaat mee, die houdt toezicht. Ik denk dat de pont veiliger is dan die bootjes. Als ik de verhalen hoor hoe die overtochten gingen, is het een wonder dat er nooit iemand is vedronken", zegt Feikema lachend.

Feestboten niet welkom

Groot verschil met voorgaande edities van het festival is dat de grote feestboten en pontons dit jaar niet welkom zijn. Dat heeft de gemeente besloten. Het verbod geldt ook voor bouwwerken op de camping en voor open vuur en het afsteken van vuurwerk. Reden is dat het bestuur overlast wil voorkomen.

"We hebben veel reacties gehad van de jongens die op de boten zaten. Maar die schepen gaven zo veel overlast, dus we zeiden: dat doen we niet." Er kamen veel klachten binnen. "Dan moet je ingrijpen. Anders was het ooit misgegaan."