Deze week in onze provincie: SKS, fierljeppen en het Veenhoop Festival

Veenhoop Festival

Sinds jaar en dag luidt het Veenhoop Festival de start van de bouwvak in. Ook komende vrijdag is dat het geval. Op het podium staan dit jaar onder andere Europe, Queenmania en De Hûnekop. Ook is maandag na de eerste SKS-wedstrijd in De Veenhoop het skûtsjesilersfeest in de feesttent. Het Veenhoop Festival is van vrijdag 26 juli tot en met maandag 29 juli. Voor de vrijdag, zaterdag en maandag zijn nog kaarten beschikbaar. Meer informatie vind je op de websidt van het festival.