Galama verstevigt zijn positie als klassementsleider bij het fierljeppen

Bij de vrouwen werd Marrit van der Wal uit It Heidenskip eerste met een sprong van 15.73 meter. Marije Reitsma uit IJlst sprong 14.25 meter en Sigrid Bokma uit Hindeloopen 14.02 meter. Zij werden tweede en derde.

Bij de junioren presteerde Jesper Demmer uit Workum het best met 17.31 meter, bij de jongens Rutger Haanstra uit It Heidenskip met 17.61 meter en bij de meisjes Pytrix Westra uit Bergum met 15.04 meter. Voor Westra was dit een persoonlijk record.