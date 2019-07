Monique van de Ven: "Rutger bleef altijd nieuwsgierig"

Van de Ven wist al van het overlijden van Hauer. "Ik wist het een beetje, maar Rutger heeft besloten om daar verder niet mee naar buiten te komen en hij wilde dat verder heel privé houden. We hebben elkaar nog niet eens zo heel lang geleden gezien toen zij bij ons thuis kwamen, toen hebben we een heel leuk diner gehad. Hij is door onze zoon ingewijd in de virtual reality wat 'ie geweldig en heel eng vond. We hebben altijd contact gehouden."

Herinnering

Hoe Van de Ven zich Hauer zal herinneren? "Als een hele grote, lieve schat," zegt ze zelf. "Een sterke, mooie man die een heel eigen idee had over acteren die waanzinnig empathisch was. Die altijd voor anderen zorgde, heel veel deed voor kinderen die het moeilijk hadden in het buitenland."

Hauer bleef niet stil zitten. "Hij heeft ontzettend veel gedaan en dat siert hem en zo herinneren we hem ook."

Doorbraak

Volgens Van de Ven wilde Rutger Hauer altijd meer bereiken dan andere acteurs. En hij wilde doorbreken in het buitenland. "Hij wilde dat gewoon heel erg graag, hij had die ambitie. Hij heeft natuurlijk een fantastische rol gehad in Blade Runner, met een regisseur die hem helemaal bewonderde en een rol die helemaal op zijn lijf geschreven was. En daardoor zagen mensen hem ineens als een hero en mocht hij allerlei verschillende rollen spelen."

Van de Ven: "Dat is zijn grote kracht geweest: dat hij altijd enorm veel verschillende dingen heeft durven spelen. Hij is altijd op zoek gegaan naar nóg interessanter en nóg leuker. Dat heeft hij gewoon heel goed gedaan. Hij was heel gelukkig in het buitenland, hij vond Nederland gewoon te klein."

Hauer was een inspiratie voor heel veel andere mensen. "Er is een tijd geweest waarin acteurs door wilden breken en sommigen is dat gelukt en anderen niet. Je had wel een enorm doorzettingsvermogen nodig en dat had Rutger. Uiteindelijk hebben een aantal andere acteurs dat als voorbeeld gezien en zijn daarmee verder gegaan," zegt Monique van de Ven.