Geen open zwemlocatie in Harlingen: "Dus dan maar illegaal zwemmen"

Vlakbij de Tjerk Hiddessluizen is het druk deze woensdag. Een groepje van zes geniet van het mooie weer. "In de zomer komen we hier bijna iedere dag. We wonen hier dicht bij en het is ook nog gezellig." Met het gevaar van de schepen valt het wel mee, denken ze. "Je moet een beetje uit de buurt blijven, dan komt het wel goed. Met de sluizen is er wel wat stroming, dus je moet een beetje oppassen. Maar een beetje spanning is ook leuk."

Nog nooit gewaarschuwd

Een ander vertelt dat ze nog geen bekeuring hebben gehad. "We letten er wel op, maar we zijn nog nooit gewaarschuwd," zegt ze. In Harlingen mag je eigenlijk nergens zwemmen, maar dit is wel een goede locatie. Het strand is niet leuk en erg klein."

Ze weten ook niet wat de bekeuring is. "Geen idee. Hopelijk kom er ook niet achter. Ik snap wel dat de gemeente het zegt, maar waarom zou je niet mogen zwemmen? Gewoon een beetje opletten. Het is hartstikke lekker met dit weer. In de grachten zwemmen ze overal, ook de toeristen. We hebben geen goed alternatief om te zwemmen."