Acteur Rutger Hauer (75) overleden

Lang, blond en blauwe ogen, de handelskenmerken van Rutger Hauer. Hij was een internationaal erkende acteur die op basis van zijn uiterlijk in Amerikaanse films vaak rollen kreeg als terrorist, psychopaat of Duitser. Tot zijn doorbraak in de film speelde hij bij toneelgroep Noorder Compagnie in Drachten.

In 1969 werd Hauer landelijk bekend door zijn hoofdrol in Floris, een tv-serie over een ridder van regisseur Paul Verhoeven. De regisseur vroeg hem in 1973 voor de hoofdrol in Turks Fruit. De film werd een groot succes en betekende internationale bekendheid voor Hauer.

In 1981 maakte hij zijn Amerikaanse filmdebuut in de actiefilm Nightshawks. Sinds de jaren '80 woonde en werkte hij met name in de Verenigde Staten, waar hij veel verschillende rollen speelde in bekende en onbekende filmprojecten. Zo heeft Hauer onder andere ook gespeeld in kaskrakers zoals Blade Runner ('82), Batman Begins ('05) en True Blood ('13).