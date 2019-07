Hijum-Feinsum neemt revanche voor vorig jaar en wint Jong-Feintepartij

Voor Hijum-Feinsum betekent de winst revanche voor een jaar geleden. Toen verloor hetzelfde partuur in de finale met 5-0 van Berltsum. Dit jaar, in de finale van de vijftiende editie, waren ze duidelijk sterker dan Winsum. De eerste vier bordjes waren allemaal voor de uiteindelijke winnaars. Uiteindelijk pakte Winsum nog wel drie eersten, maar op 5-3 en 6-6 maakte Hijum-Feinsum het af.

Het is de earste kear dat Hijum-Feinsum de 'Sulveren Leest' meeneemt naar huis.

Route naar de finale

Hijum-Feinsum begon de dag tegen Balk. Dat leverde een vrij eenvoudige overwinning op: 5-1 en 6-6. In de tweede omloop hadden Teitsma, Beijering en Van Straten een staand nummer. Op de derde lijst was Mantgum de eerste echte test voor de uiteindelijke winnaars, maar ze wonnen wel: 5-4 en 6-2. In de halve finale won Hijum-Feinsum van Franeker met dezelfde cijfers als in de finale (5-3 en 6-6).