Stichting op Ameland zet zich in voor behoud oude muziekinstrumenten

Op Ameland is een stichting opgericht tot behoud van oude muziekinstrumenten en bladmuziek: stichting ALHUI. Het initiatief komt van Albert Huizeling uit Nes, hij is in 2018 begonnen met het opzetten van de stichting. Huizelings gedachte is om de muziekcultuur, fanfare-orkesten, brassbands en harmonieën te behouden.