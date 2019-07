Proef in Langweer: vier zomerweken geen auto's door het centrum

Het centrum van Langweer is van 26 juli tot 23 augustus vier weken lang'autoluw.' Dat was al langer een wens van Plaatselijk Belang Langweer, de ondernemersvereniging en Vereniging Promotie Langweer. Volgens de organisaties is het autoverkeer niet enkel hinderlijk voor bewoners en toeristen, maar het kan ook tot gevaarlijke situaties leiden. Na de zomer wordt de proef geëvalueerd. "Dan kan iedereen zijn zegje er nog over doen," geeft Pytsje Boersma aan, voorzitter van Plaatselijk Belang Langweer.