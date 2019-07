Boerenbruiloft in Joure ging door, maar korter: "Het zweet in de panty"

In park Heremastate in Joure is woensdagmorgen de Friese Boerenbruiloft gehouden. Het was een echte trouwerij: Sale Visser en Hilda de Vries gaven elkaar het ja-woord. Een mooie ceremonie, maar het was wel erg warm. Helemaal omdat de deelnemers traditionele Friese kostuums droegen. "Het zweet in de panty", werd er geroepen.